Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Donnerstag von 10.00 bis 20.00 Uhr vor Windböen in Berlin und Nordbrandenburg, im Süden Brandenburgs vor Sturmböen. Wie der DWD am Donnerstag mitteilte, haben die Windböen in Nordbrandenburg und Berlin eine Geschwindigkeit von bis zu 55 Stundenkilometern. Der Wetterdienst hat deshalb eine Wetterwarnung der Stufe 1 herausgegeben.