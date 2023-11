Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich auf wechselhaftes Wetter einstellen. Der Dienstag beginnt windig, zeitweise kann es auch stürmische Böen geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Insbesondere im Norden Brandenburgs und im Berliner Raum ist zudem mit Schauern zu rechnen. Die Höchstwerte liegen bei 11 bis 14 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen dann auf 8 bis 5 Grad. Auch der Mittwoch beginnt der Vorhersage zufolge bewölkt und windig. Örtlich kann es erneut Schauer geben. Mit Höchstwerten zwischen 7 und 10 Grad wird es etwas kühler. In der Nacht liegen die Tiefstwerte bei 6 bis 4 Grad.