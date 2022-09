Herbstlich kühl startet die neue Woche in Berlin und Brandenburg. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam mitteilte, erreichen die Temperaturen bis zur Wochenmitte nur Werte bis 16 Grad. Normal wären zu dieser Jahreszeit etwa 18 oder 19 Grad, hieß es. Erst in der zweiten Wochenhälfte wird es bei zunehmendem Hochdruckeinfluss wieder sonniger. Der Wind lässt dann nach, und die Temperaturen erreichen wieder 17 bis 18 Grad.