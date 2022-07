Die neue Woche beginnt in Berlin und Brandenburg mit Hitze und Temperaturen bis 35 Grad am Montag. Ab dem späten Nachmittag gibt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in einigen Gebieten auch Schauer, Gewitter und Sturmböen. Für den Montag steigt zudem die Waldbrandgefahr laut Index des DWD wieder. Die Sommer-Hitzewelle komme aber erstmal nicht zurück, sagte der Meteorologe.