Wolken und einzelne Gewitter erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg. Ab Freitag gibt es viel Sonnenschein, wie der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag mitteilte. Demnach startet der Donnerstag mit einigen Wolken am Himmel. Im Tagesverlauf lockert es ein wenig auf, es kommt zu örtlichen Gewittern und Schauern. Lokal eng begrenzt werden stürmische Böen, Starkregen und kleinkörniger Hagel erwartet. Die Temperatur-Höchstwerte liegen zwischen 28 und 30 Grad. Nachts bleibt es wolkig und überwiegend regenfrei - bei Temperaturen zwischen 11 und 16 Grad.