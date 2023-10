Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen am Donnerstag mit Wolken und Regen rechnen. Der Tag beginnt stark bewölkt bis bedeckt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Gebietsweise kommt es zu Regen, der gegen Nachmittag pausiert. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen sieben und zehn Grad bei mäßigem Wind.