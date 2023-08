Wolken und vereinzelte Schauer bestimmen das Wetter am Freitag in Berlin und Brandenburg. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte, können am Nachmittag und Abend einzelne Gewitter von der Prignitz bis zur Uckermark dazukommen. Die Temperaturen erreichen 22 bis 25 Grad.