Die Sonne lässt sich am Dienstag in Berlin und Brandenburg nur wenig blicken - dafür bleibt es warm. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte, ist mit einem bewölkten Himmel zu rechnen, der über den Tag hin und wieder aufklart. Dabei kann es vor allem im Süden Brandenburgs stellenweise zu Schauern kommen. In Berlin werden Höchstwerte bis zu 25 Grad Celsius erwartet. In Brandenburg rechnet der DWD mit Temperaturen zwischen 22 und 28 Grad Celsius. Deutlich frischer wird es in der Nacht - es kühlt ab auf bis zu 11 Grad Celsius.