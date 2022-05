Freizeitausflügler in Berlin und Brandenburg müssen sich an Christi Himmelfahrt und am Wochenende auf wechselhaftes Wetter einstellen. Für diesen Donnerstag erwartete der Deutsche Wetterdienst (DWD) viele Wolken und gelegentlich Sonnenschein. Im Osten seien Schauer möglich, überwiegend soll es aber trocken bleiben. Die Temperaturen sollen 19 bis 22 Grad erreichen. Es wehe ein mäßiger, teils frischer Westwind, zeitweise könne es Windböen geben. Für die Nacht zum Freitag erwarteten die Meteorologen Regen, die Temperaturen sinken auf 14 bis 11 Grad.

Freizeitausflügler in Berlin und Brandenburg müssen sich an Christi Himmelfahrt und am Wochenende auf wechselhaftes Wetter einstellen. Für diesen Donnerstag erwartete der Deutsche Wetterdienst (DWD) viele Wolken und gelegentlich Sonnenschein. Im Osten seien Schauer möglich, überwiegend soll es aber trocken bleiben. Die Temperaturen sollen 19 bis 22 Grad erreichen. Es wehe ein mäßiger, teils frischer Westwind, zeitweise könne es Windböen geben. Für die Nacht zum Freitag erwarteten die Meteorologen Regen, die Temperaturen sinken auf 14 bis 11 Grad.

Am Freitag soll nach DWD-Angaben der Mix aus Sonne und Regenwolken anhalten. Ab Mittag seien Gewitter und stürmische Böen möglich. Die Temperaturen sollen auf 16 bis 19 Grad steigen. Am Samstag sollen die Temperaturen 16 Grad und am Sonntag 15 Grad erreichen. Es bleibt teils stark bewölkt mit Schauern und Gewittern.