Das wechselhafte Pfingstwetter in Berlin und Brandenburg setzt sich nach den Feiertagen fort. In der Woche sei «ziemlich unbeständiges Wetter» zu erwarten, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag. Demnach gibt es abwechselnd Sturm und Gewitter und es wird deutlich kühler als in den vergangenen Tagen. Das kühlere Wetter ist laut DWD aber nur von kurzer Dauer: Ab Freitag werde es wieder trockener, sonniger und wärmer, sagte die Meteorologin.