Viel Sonne und Temperaturen bis zu 37 Grad: Die Menschen in Berlin und Brandenburg erwartet ein hochsommerliches Wochenende. Der Freitag startet zunächst mit Sonnenschein, im Laufe des Tages ziehen dann einige Wolken auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagmorgen mitteilte. Es bleibt trocken bei Höchstwerten zwischen 24 bis 27 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen auf Werte zwischen 16 und 13 Grad.