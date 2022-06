Das heiße Sommerwetter setzt sich in Berlin und Brandenburg auch in der neuen Woche fort. Am Montag erwartet der Deutsche Wetterdienst Höchsttemperaturen von 32 bis 36 Grad. Am Nachmittag und Abend sollen teils kräftige Schauer und Gewitter aufziehen. Vereinzelt seien heftiger Starkregen, Hagel und schwere Sturmböen möglich. Auch in der Nacht könne es teils kräftig regnen, vereinzelt könne es gewittern. Die Temperaturen sinken auf 19 bis 15 Grad. Am Dienstag sollen 25 bis 28 Grad erreicht werden.