Nach dem schönen Wetter am Wochenende wird ein Wetterumschwung für Berlin und Brandenburg erwartet. Im Laufe des Tages ziehen von Osten immer mehr Wolken auf, die für Schauer und Gewitter sorgen, teile der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen mit. Dabei sinken die Temperaturen deutlich auf 21 bis 18 Grad. Es sind Windböen mit bis zu 75 Kilometer pro Stunde möglich in Berlin und Brandenburg. Erst ab dem späten Abend lockert die Bewölkung allmählich auf und die Nacht zu Dienstag verläuft größtenteils niederschlagsfrei mit Temperaturen zwischen 9 bis 7 Grad. Gegen Wochenmitte steigen die Temperaturen dann wieder auf 23 bis 27 Grad.