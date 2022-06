Die Berliner und Brandenburger müssen sich über Pfingsten auf wechselhaftes Wetter einstellen. Während am Pfingstsonntag «sehr viel Sonnenschein» zu erwarten ist, kann es am Montag regnerisch werden, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag. Trotz zunächst vieler Wolken soll es am Samstag weitgehend trocken bleiben - bei Temperaturen zwischen 22 und 26 Grad. Nur in der Lausitz sind noch einige Schauer möglich.