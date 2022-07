Mit Unwettern müssen die Menschen in Berlin und Brandenburg rechnen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam mitteilte, ziehen am Freitag Wolken auf und es kann ab dem Mittag zu Schauern sowie teilweise unwetterartigen Gewittern mit Starkregen, Hagel und Sturmböen kommen. Betroffen sind demnach vor allem die östlichen Landesteile. Örtlich könnten bis zu 40 Liter Regen je Quadratmeter fallen, Sturmböen könnten um 85 Kilometer je Stunde erreichen - das entspricht Windstärke neun. Hagel mit bis zu zwei Zentimetern Durchmesser pro Korn werde nicht ausgeschlossen. Am Abend ziehen die Gewitter über die Oder ab. Das Thermometer zeigt voraussichtlich 23 bis 27 Grad, im Osten bis 29 Grad.