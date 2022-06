Nach einer kurzen Abkühlung wird es in Berlin am Dienstag wieder sommerlich warm. Der Tag beginnt sonnig mit lediglich vereinzelten Wolken, und es bleibt trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen mitteilte. Die Temperaturen steigen auf Werte zwischen 22 und 25 Grad. In der Nacht kühlt es sich dann auf 13 bis 7 Grad ab.