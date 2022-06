Die Gefahr von Waldbränden in Brandenburg ist vor Pfingsten wieder deutlich gestiegen. Am Freitag brannte es auf drei Waldflächen, wie der Waldbrandschutzbeauftragte Raimund Engel der Deutschen Presse-Agentur berichtete. Betroffen war auch eine Kampfmittelverdachtsfläche bei Halbe (Dahme-Spreewald). Dort brannte es auf 800 Quadratmeter. Die Feuerwehren aus umliegenden Ortschaften konnten den Brand löschen. Zudem brannte es in Rädel bei Kloster Lehnin in Potsdam-Mittelmark am Rande eines Truppenübungsplatzes. Dort war die Feuerwehr der Bundeswehr im Einsatz. Über die Größe der Fläche lagen zunächst noch keine genauen Erkenntnisse vor. Bei einem dritten Brand loderte das Feuer bei Neubrück (Oder-Spree) auf fast einem Hektar Waldfläche. Auch in Biesenthal (Barnim) musste die Feuerwehr zu einem Waldbrand auf einer Fläche von 5000 Quadratmeter ausrücken.