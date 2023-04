Sonne und Wolken in Berlin und Brandenburg erwartet

Wetterbericht Sonne und Wolken in Berlin und Brandenburg erwartet

Am Donnerstag dominieren Sonne und Wolken das Wettergeschehen in Berlin und Brandenburg. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am frühen Morgen mitteilte, startet der Tag überwiegend heiter. Im Verlauf ziehen aber Wolken auf. Dabei bleibt es trocken, nur von der Prignitz bis zum Fläming kommt es zu leichten Schauern. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 11 und 14 Grad.

Die Nacht zu Freitag startet bewölkt und trocken, in der zweiten Hälfte fällt leichter Regen bei Temperaturen von 1 bis 5 Grad. Das Wetter am Freitag wird laut DWD regnerisch und bedeckt bei 9 bis 13 Grad.

In der Nacht zu Samstag rechnet der DWD weiterhin mit Wolken und Regen. Die Temperaturen sinken auf 7 bis 5 Grad. Tagsüber zieht der Regen langsam ab, sodass es am Nachmittag und Abend zwischendurch trocken ist. Die Wolken bleiben bei 11 bis 14 Grad aber am Himmel.

Wettervorhersage