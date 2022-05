Das Wetter in Berlin und Brandenburg wird wieder wärmer, aber zunächst auch gewittriger. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte, beginnt der Morgen heiter bis wolkig. Am späten Nachmittag können im Südwesten Brandenburgs örtliche Schauer sowie einzelne Gewitter aufziehen. Dabei kann es auch Starkregen und Windböen geben. Die Temperaturen steigen der Vorhersage zufolge auf Höchstwerte zwischen 18 bis 21 Grad. Auch in der Nacht kann es demnach zu Beginn örtlich noch Schauer und Gewitter geben. Dabei kühlt es sich auf Werte zwischen zehn bis sieben Grad ab.