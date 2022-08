Das Geschäftsklima in der ostdeutschen Wirtschaft hat sich im August weiter verschlechtert. Der regelmäßig erhobene Geschäftsklimaindex für die regionale Wirtschaft fiel auf 90,8 Punkte, wie die Dresdner Niederlassung des Münchner Ifo-Instituts am Dienstag mitteilte. Im Juli lag der Wert noch bei 92,1 Punkten. Auch die Erwartungen für die kommenden sechs Monate trübten sich in fast allen Bereichen merklich ein.