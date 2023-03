Bei einer einwöchigen Reise in die USA will Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) für den Unternehmens-Standort Brandenburg werben. Gemeinsam mit dem Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung, Steffen Kammradt, seien Gespräche mit den Mutterhäusern von in Brandenburg ansässigen Unternehmen geplant, teilte das Wirtschaftsministerium am Montag mit.

Bei einer einwöchigen Reise in die USA will Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) für den Unternehmens-Standort Brandenburg werben. Gemeinsam mit dem Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung, Steffen Kammradt, seien Gespräche mit den Mutterhäusern von in Brandenburg ansässigen Unternehmen geplant, teilte das Wirtschaftsministerium am Montag mit.

"US-Investoren haben eine Vielzahl von Arbeitsplätzen bei uns geschaffen und tragen entscheidend zur Internationalisierung des Standortes Brandenburg bei", sagte Steinbach. Zu den insgesamt 42 Investitionen aus den USA in Brandenburg zählten Tesla, Ebay, General Atomics und Coca Cola. "Gerade die Ansiedlung von Tesla in Grünheide hat Brandenburg als Mobilitätszentrum der Zukunft und attraktiven Investitionsstandort weltweit in den Fokus von Entscheidern gerückt", sagte Steinbach. "Dieses Momentum gilt es zu nutzen, um Kontakte zu pflegen und weitere Investitionen anzuregen."

Die so genannte Mutterhaus-Strategie sei ein fester Bestandteil im internationalen Standort-Wettbewerb, erläuterte Kammradt. "Davon versprechen wir uns bessere Chancen bei künftigen Konzernentscheidungen für neue Projekte und Investitionen. "

Pressemitteilung