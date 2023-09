Die CDU steht der Vergesellschaftung von großen Wohnungsunternehmen weiter ablehnend gegenüber. Bei der Debatte über Wohnungsnot im Abgeordnetenhaus in Berlin warnte CDU-Wirtschaftsexperte Christian Gräff am Donnerstag davor und griff vor allem die Linke scharf an. "Wohnungsbau ist Ihnen egal", kritisierte er und sagte, mit der CDU werde es keine solche Enteignungen geben. Auf diesem Weg würden keine neuen Wohnungen geschaffen. Schwarz-Rot sei die einzige Koalition, die den nötigen Wohnungsbau stemmen könne.