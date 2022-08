Schlechte wirtschaftliche Rahmenbedingungen nicht zuletzt infolge des russischen Angriffskrieges in der Ukraine machen kommunalen Wohnungsgesellschaften in Berlin zunehmend zu schaffen. "Explodierende Bau- und Energiekosten, Engpässe bei Fachkräften und Baumaterial, steigende Finanzierungskosten und knappes Bauland sind Steine auf dem Weg zu einem entspannten Wohnungsmarkt", sagte der Vorstandsvorsitzende der Gesobau AG und Sprecher der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, Jörg Franzen, am Donnerstag anlässlich einer Neubautour mit der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD). Er sprach von "enormen Herausforderungen".