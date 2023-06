Nach Veröffentlichung des neuen Mietspiegels hat der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) Mieterhöhungen in Aussicht gestellt. "Wir gehen davon aus, dass unsere Mitgliedsunternehmen im Rahmen der Neuvermietungstätigkeit und bei Mieterhöhungen wie gewohnt in der Regel auf den Mietspiegel zurückgreifen werden", erklärte BBU-Vorständin Maren Kern am Donnerstag.