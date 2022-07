Die Initiative "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" hat dem Senat erneut schlechte Informationspolitik mit Blick auf die Arbeit der Expertenkommission zum Thema Enteingung großer Wohnungsunternehmen vorgeworfen. Sie veranschauliche die Boykotthaltung von Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD), teilte die Initiative am Donnerstag mit, an dem eine weitere Sitzung der Kommission geplant war. Termine und Arbeitspläne der Kommission seien anders als zugesagt ebenso wenig kommuniziert worden wie die Geschäftsordnung. "Die Internetseite der Kommission ist nicht einmal online."