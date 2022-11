Tischtennisprofi Xiaona Shan vom TTC Berlin Eastside hat am Freitagabend das Damen-Finale beim WTT-Feeder-Turnier in Düsseldorf gewonnen. Im Endspiel besiegte die 39 Jahre alte Weltranglisten-22. die polnische Außenseiterin Natalia Bajor souverän im Schnelldurchgang mit 4:0 (11:4, 11:2, 11:6, 11:9). Im Halbfinale hatte sich die an Nummer zwei gesetzte Shan gegen die Japanerin Miyu Nagasaki mit 4:3 Sätzen durchgesetzt und sowohl einen 0:2- als auch einen 2:3-Rückstand gedreht.