Relativ viele Kinder und Jugendliche in Berlin verpassen laut einer Krankenkassenauswertung die Vorsorgeuntersuchungen beim Zahnarzt. Bei den Zehn- bis 19-Jährigen zum Beispiel ging 2021 weniger als jeder Dritte (rund 62 Prozent) zu solchen Terminen, wie aus dem Barmer-Zahnreport hervorgeht, der am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde. Auch bei den Fünf- bis Neunjährigen sind es demnach kaum mehr. In beiden Altersgruppen liege Berlin unter dem Bundesschnitt.