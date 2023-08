Nach der Auftaktniederlage in Düsseldorf wartet Hertha noch auf die ersten Punkte in Liga zwei. Die Hoffnung liegt auf dem Heimspiel am Freitag gegen Wiesbaden und der eigenen Mentalität.

Hertha-Trainer Pal Dardai hofft im zweiten Anlauf auf die ersten Punkte in der gerade begonnenen Zweitliga-Saison. "Wenn man die ganzen Unsicherheiten sieht, die wir in der Vorbereitung hatten, ist es ein guter Start. Die Dynamik, der Teamgeist, die Präsentation - das ist alles top", sagte der Trainer des Fußball-Zweitligisten in einer Medienrunde am Mittwoch. Zwar sei etwas Zählbares beim 0:1-Auftakt in Düsseldorf am ersten Spieltag ausgeblieben, nun gehe es aber darum, in der anstehenden Partie gegen Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden am Freitag (18.30 Uhr/Sky) den nächsten Schritt zu machen.

"Jetzt kommt ein Spiel, das bestimmt nicht schön wird, weil im Olympiastadion gerade der Rasen ausgewechselt wird. Da wird es keinen großen Fußball geben. Trotzdem müssen wir gewinnen", sagte Dardai weiter. "Egal wie, es zählt nur der Sieg. Wir wollen uns jetzt langsam in die Saison reinbeißen."

Die Vorfreude vor dem ersten Heimspiel der Saison, zu dem rund 40 000 Zuschauer erwartet werden, sei groß. Einfach werde es jedoch nicht, wie Dardai betonte: "Das ist ein sehr unangenehmer Gegner. Sie sind mit einem Unentschieden gestartet und haben hier in Berlin nichts zu verlieren." Mit Risiko, Spielfreude und viel Offensivarbeit seiner Mannschaft hofft der 47-Jährige den Gegner müde machen zu können, "damit wir am Ende Raum haben und uns mit unserer Qualität durchsetzen können".

Insgesamt müssen die Berliner acht Ausfälle kompensieren. Dazu gehört Rechtsverteidiger Dayovaisio Zeefuik, der aufgrund einer Muskelverletzung passen muss. Für ihn wird wahrscheinlich Jonjoe Kenny in die Startformation rücken. Allerdings habe zuletzt auch Julian Eitschberger im Training überzeugt. Der Einsatz von Peter Pekarik ist fraglich. "Wenn nötig, wird er spielen. Aber ich glaube, wir sind noch nicht so weit, dass es nötig ist. Doch er ist bereit", sagte Dardai.

Im Sturm hat sich die Situation derweil etwas entspannt. Mit der Verpflichtung von Haris Tabakovic ist der Kader breiter aufgestellt, wenngleich Dardai den Zugang von Austria Wien noch nicht in der Startformation sieht. Unterdessen habe Smail Prevljak seinen Trainingsrückstand zunehmend aufarbeiten können und steht mit im Aufgebot. Trotzdem wird Dardai zufolge wie zuletzt in Düsseldorf Florian Niederlechner in der Spitze anfangen. "So schnell ändert sich bei uns nichts", sagte der Trainer. "Momentan bin ich zufrieden, dass wir drei Stürmer da haben. Jetzt haben wir einen Knipser, einen beweglichen Stürmer und einen Organisator. Darauf können wir aufbauen."

