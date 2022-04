Der Bahnverkehr läuft nach Einschätzung einer Sprecherin zu Ostern ohne große Probleme. «Der Zugbetrieb läuft weiterhin planmäßig. Es sind viele Reisende unterwegs», sagte eine Sprecherin am Ostersonntag. «An besonders stark frequentierten Hauptbahnhöfen haben wir zusätzliche Mitarbeitende im Einsatz, die Gästen beim Umstieg und Einstieg helfen.» Das sei an sieben Hauptbahnhöfen der Fall, zum Beispiel in Frankfurt, Berlin, München und Köln. Die Beschäftigten seien auch am Ostermontag noch im Einsatz. Das Unternehmen ging davon aus, dass neben dem vergangenen Donnerstag auch der Ostermontag ein reisestarker Tag sein wird.

