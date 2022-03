Bei einem Brand im Klinikum Neukölln sind am Samstagmorgen drei Personen verletzt worden. Das Feuer in dem Krankenhaus in der Rudower Straße in Buckow brach aus zunächst ungeklärter Ursache in einem Patientenzimmer aus, wie die Berliner Feuerwehr mitteilte. Laut Polizei brannte ein Bett. Zwei Pflegekräfte fanden in dem Raum einen nicht ansprechbaren 61-jährigen Patienten auf dem Boden liegend und zogen ihn aus dem Zimmer. Er erlitt Brandverletzungen und eine Rauchgasvergiftung und kam auf die Intensivstation.

Die beiden 48 und 57 Jahre alten Pflegekräfte löschten anschließend das brennende Bett mit einem Feuerlöscher. Auch sie erlitten eine Rauchgasvergiftung und mussten ambulant behandelt werden. Beschädigt wurde der Polizei zufolge nur das Bett. Die Station wurde aber evakuiert und noch längere Zeit belüftet. Es waren Dutzende Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort.