Die Feuerwehr ist in Berlin am Sonntagabend zu zwei Bränden innerhalb einer halben Stunde ausgerückt. In Spandau brenne es in einem Gebäude in der Seegefelder Straße direkt neben einer Fernbahnstrecke der Bahn, teilte die Feuerwehr mit. Zudem meldete sie einen Brand in einem Einfamilienhaus in Köpenick. Die Rauchwolke sei weithin sichtbar, hieß es in einem Tweet der Berliner Feuerwehr. Jeweils 40 Einsatzkräfte seien alarmiert worden, hieß es zunächst.