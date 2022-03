Ein Autofahrer hat mit seinem Wagen eine Fußgängerin in Berlin-Kreuzberg angefahren und schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei überquerte die 23-Jährige am frühen Samstagmorgen an einem Fußgängerüberweg die Schlesische Straße, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde sie demnach von dem Auto des 45-Jährigen angefahren, der aus Richtung Puschkinallee kam. Die Frau soll zu Boden geschleudert worden sein und erlitt den Angaben zufolge Kopfverletzungen. Sie kam in ein Krankenhaus.

