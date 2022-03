Ein Mann ist in Berlin-Gesundbrunnen mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden. Der 38-Jährige soll am Sonntagabend in einer Wohnung in der Stettiner Straße von einem Familienangehörigen attackiert worden sein, sagte ein Polizeisprecher. Er kam demnach mit einer Stichverletzung in ein Krankenhaus und wurde dort notoperiert. Der 56 Jahre alte Tatverdächtige sei in unbekannte Richtung geflüchtet, hieß es. Nach den Angaben vom Montag ermittelt die Mordkommission.

