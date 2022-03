In der Nacht zum Montag ist in einer Kleingartenanlage in Berlin-Karow eine Gartenlaube abgebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Feuerwehr Berlin mitteilte. Das Feuer in der Anlage «Bullenwiese» an der Leobschützer Straße war aus zunächst ungeklärter Ursache am Montagmorgen ausgebrochen. Die Feuerwehr war alarmiert worden und löschte.

