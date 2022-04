Auf einer Baustelle in Berlin-Lichtenberg haben 32 Bürocontainer gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte. Das Feuer in der Bornitzstraße war demnach aus noch ungeklärter Ursache am Donnerstagabend ausgebrochen. Die Feuerwehr hat mit 52 Einsatzkräften gelöscht.