Die Polizei hat einen mutmaßlichen Einbrecher in Berlin-Lichtenrade festgenommen, nachdem er mit Komplizen in ein Geschäft eingedrungen sein soll. Zeugen hörten am frühen Samstagmorgen einen lauten Knall und Bohrmaschinen-Lärm aus dem Laden in der Straße Alt-Lichtenrade, wie die Polizei mitteilte. Kurz zuvor habe ein Transporter vor dem Werkzeuggeschäft gehalten. Die Beamten nahmen einen 27 Jahre alten Tatverdächtigen vor Ort fest.

Einen zweiten Verdächtigen hielten sie nach kurzer Verfolgung demnach ebenfalls fest. Er habe sich heftig gewehrt, einen Polizisten leicht verletzt und sei entkommen. Neben dem aufgebrochenen Geschäft entdeckten die Beamten hochwertige Werkzeuge, die zur Abfahrt im Transporter bereit gelegen hätten. Die Auswertung der Videoüberwachung habe ergeben, dass noch ein Dritter an dem Einbruch beteiligt war, hieß es weiter.