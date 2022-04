Unbekannte sind in der Nacht zu Samstag mit einem Auto in ein Juweliergeschäft in Berlin-Lichterfelde gerast. Dabei wurde der Eingang des Geschäfts in der Baseler Straße derart beschädigt, dass die Einbrecher in die Auslage reichen und mehrere Gegenstände erbeuten konnten, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Was genau gestohlen wurde und wie hoch der Wert der Beute ist, war zunächst noch unklar. Die Polizei fahndet nach den Einbrechern.

