In der Nacht hat in Berlin-Mitte eine Wohnung gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Feuer war demnach am Dienstagmorgen im ersten Obergeschoss eines achtgeschossigen Wohnhauses in der Beuthstraße ausgebrochen. Aus noch ungeklärter Ursache hatten Einrichtungsgegenstände Feuer gefangen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Familie, die dort wohnt, sei in einem Hotel untergebracht worden, hieß es.