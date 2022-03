Bei einem Unfall mit einem Lastwagen in Berlin-Neu-Hohenschönhausen ist eine 55 Jahre alte Radfahrerin überrollt und schwer verletzt worden. Die Frau wurde am Freitagnachmittag von dem rechtsabbiegenden Fahrzeug erfasst und stürzte vom Rad, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Lastwagen rollte anschließend über ihre Beine. Passanten kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die Verletzte. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

