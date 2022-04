Aus Sorge vor erneuten antisemitischen Vorfällen hat die Polizei eine für diesen Freitag geplante Demonstration palästinensischer Initiativen in Berlin verboten. «Basierend auf Erfahrungen auch der jüngeren Vergangenheit» bestehe «die unmittelbare Gefahr» von antisemitischen Ausrufen, Gewaltverherrlichung und Gewalttätigkeiten, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Angemeldet war eine «Protestdemonstration gegen die israelische Aggression in Jerusalem» am Freitagnachmittag. Die Teilnehmer wollten vom Oranienplatz in Kreuzberg zum Hermannplatz in Neukölln laufen.