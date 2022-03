Die Feuerwehr in Berlin hat in der Nacht mehrere Wohnhausbrände gelöscht. Zwölf Menschen musste sie bei Bränden in zwei Hochhäusern in Berlin-Staaken in Sicherheit bringen, wie die Feuerwehr mitteilte. Verletzt worden sei niemand. Die Feuer in den Hochkellern der elf- und dreizehngeschossigen Hochhäuser im Blasewitzer Ring waren aus noch ungeklärter Ursache am Donnerstagmorgen ausgebrochen. Sie seien rasch gelöscht worden, hieß es.

Bei einem Brand in einem fünfgeschossigen Wohn- und Geschäftshaus in Berlin-Moabit wurden zwei Bewohner verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Ein weiterer wurde ambulant behandelt. Die Einsatzkräfte hätten insgesamt fünf Menschen aus Lebensgefahr gerettet. Zwei von ihnen wurden demnach mit Drehleitern aus dem Haus in der Waldenserstraße geholt. Das Feuer war aus noch ungeklärter Ursache am Mittwochabend in einer Wohnung im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Dort waren demnach Möbel in Brand geraten. Es habe viel Rauch gegeben.

Niemand verletzt wurde beim Brand eines Hauses am Mittwochabend in Berlin-Schöneberg in der Feurigstraße, wie es weiter hieß.