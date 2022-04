Bei einer pro-palästinensischen Demonstration in Berlin sind nach Polizeiangaben Steine geflogen und Beamte verletzt worden. Auch Feuerwerkskörper wurden gezündet und Böller geworfen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, waren während und nach der Demonstration am Freitagnachmittag in Neukölln rund 200 Kräfte im Einsatz. Die Behörde sprach von «äußerst emotionalen Teilnehmenden» bei der Versammlung, die Israel Aggression in Jerusalem vorwarf. Bis zu 750 Menschen beteiligten sich demnach, ein Teil davon vermummt mit sogenannten Palästinensertüchern. Zwei Beamte wurden durch Steinwürfe verletzt, konnten aber weiter arbeiten.