Ein Unbekannter hat den Verkäufer eines Berliner Spätkaufs bei einem Überfall mit einer Machete bedroht. Bisherigen Erkenntnissen zufolge kam der Täter am Samstagabend in das Geschäft in der Auguste-Viktoria-Allee in Reinickendorf und forderte Geld und Zigaretten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nachdem er die Beute hatte, besprühte er den 44-jährigen Angestellten mit Pfefferspray und flüchtete. Durch das Spray erlitt der Verkäufer leichte Verletzungen an den Augen und wurde vor Ort durch Rettungskräfte behandelt. Zunächst war unbekannt, wieviel Geld der Unbekannte erbeutete. Die Polizei ermittelt.

