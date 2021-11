Berlin Volleys gewinnen Gipfeltreffen in Düren 3:0

Die Siegesserie der Berlin Volleys hält an. Im Spitzenspiel der Volleyball-Bundesliga beim Tabellenzweiten SWD powervolleys Düren gewann der deutsche Meister am Samstagabend mit 3:0 (37:35, 25:19, 25:21). Der Franzose Timothee Carle nutzte mit einem Ass gleich den ersten Matchball zum Erfolg. Es war im zehnten Pflichtspiel in dieser Saison der zehnte Sieg für die Berliner, neun davon gelangen ohne Satzverlust.

Gleich der erste Durchgang brachte Hochspannung. Düren lag zeitweise mit drei Punkten vorn, doch die Volleys kämpften sich wieder heran und erreichten durch ein Ass von Jeffrey Jendryk beim 15:15 den Gleichstand. Das Geschehen blieb offen, der Satz ging in eine endlos scheinende Verlängerung. Jeweils sieben Satzbälle hatten beide Mannschaften. Den letzten davon verwertete Benjamin Patch für die Gäste zum 37:35.

Der glücklich gewonnene erste Abschnitt gab den Berlinern Rückhalt, um vorübergehend spielbestimmend zu werden. Immer wieder setzte Regisseur Sergej Grankin die Angreifer Patch, Timothee Carle und Ruben Schott punktebringend in Szene.

Im dritten Satz zogen die BR Volleys früh auf 7:2 davon, wobei ihr siebenter Punkt aus einer Roten Karte gegen Dürens Sebastian Gevert wegen Unsportlichkeit resultierte. Doch Konzentration und Zielstrebigkeit gingen der Mannschaft angesichts der klaren Führung verloren. Beim 15:15 schöpfte Düren wieder Hoffnung auf zumindest einen Satzgewinn. Letztlich hatten die Gäste aber am Ende wieder mehr zuzusetzen als ihr Gegner.