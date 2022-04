Mit den Teenagern Linus Gechter und Julian Eitschberger startet Hertha BSC ins Berliner Derby gegen den 1. FC Union. Die 18 Jahre alten Defensivspieler stehen am Samstag (18.30 Uhr/Sky) für die verletzten Routiniers Marvin Plattenhardt und Niklas Stark in der Anfangself von Trainer Felix Magath. Für Eitschberger ist es das Debüt in der Fußball-Bundesliga. In der Offensive vertraut Magath überraschend auf den lange nicht berücksichtigten Myziane Maolida und Stevan Jovetic. Im Tor steht wie erwartet Marcel Lotka für den verletzen Alexander Schwolow.

Mit den Teenagern Linus Gechter und Julian Eitschberger startet Hertha BSC ins Berliner Derby gegen den 1. FC Union. Die 18 Jahre alten Defensivspieler stehen am Samstag (18.30 Uhr/Sky) für die verletzten Routiniers Marvin Plattenhardt und Niklas Stark in der Anfangself von Trainer Felix Magath. Für Eitschberger ist es das Debüt in der Fußball-Bundesliga. In der Offensive vertraut Magath überraschend auf den lange nicht berücksichtigten Myziane Maolida und Stevan Jovetic. Im Tor steht wie erwartet Marcel Lotka für den verletzen Alexander Schwolow.

Auch Union muss beim Gastspiel im mit 74 667 Zuschauern erstmals seit zwei Jahren ausverkauften Olympiastadion ohne seine Nummer eins auskommen. Frederik Rönnow vertritt erneut Andreas Luthe, der nach einer Blessur noch Trainingsrückstand hat. Dominique Heintz rückt für den nach seiner fünften Gelben Karte gesperrten Paul Jaeckel in die Dreier-Abwehrkette. Trainer Urs Fischer vertraut ansonsten seiner zuletzt erprobten Formation mit Top-Torschütze Taiwo Awoniyi und dem schnellen Sheraldo Becker im Angriff.

Union hat beide bisherigen Derbys in dieser Saison gewonnen. Das Liga-Hinspiel im November endete 2:0 für die Eisernen. Im Januar folgte ein 3:2 im Achtelfinale des DFB-Pokals. Ein Bundesliga-Spiel konnten die Köpenicker im Olympiastadion seit ihrem Aufstieg 2019 allerdings noch nie gewinnen. Hertha benötigt als Tabellen-17. dringend Punkte im Abstiegskampf. Union will Zähler für die erneute Europapokal-Qualifikation sammeln.