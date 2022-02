Berliner Feuerwehr ruft wegen Sturms Ausnahmezustand aus

Wegen des Sturms hat die Berliner Feuerwehr am Freitagabend erneut den Ausnahmezustand ausgerufen. Nach Angaben eines Sprechers gab es seit 20.00 Uhr 68 Einsätze. «Viele Dinge, die nicht gesichert sind, fliegen jetzt durch die Gegend, etwa an Baustellen», sagte ein Sprecher. Ausnahmezustand bedeutet in diesem Fall, dass so viele Alarmrufe eingehen, dass sie nicht mehr - wie sonst üblich - nacheinander abgearbeitet werden können, sondern andere Prioritäten gesetzt werden. Das kommt häufiger vor.

Die Feuerwehr in der Hauptstadt hatte bereits in der Nacht zu Donnerstag und dann am Donnerstagvormittag den Ausnahmezustand ausgerufen. Binnen 24 Stunden hatte es mehr als 1360 wetterbedingte Einsätze gegeben.

Die Berliner und Brandenburger müssen sich auf eine stürmische Nacht einstellen. Der Deutsche Wetterdienst hat wegen des Orkans «Zeynep» für die Region eine Unwetterwarnung für die Zeit von 20.00 Uhr bis 4.00 Uhr ausgesprochen.