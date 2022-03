Ein Gleitschirmpilot ist beim Start seines Fliegers im Landkreis Bernkastel-Wittlich in einer Baumkrone hängengeblieben - und musste geduldig auf seine Rettung warten. Wie die Polizei mitteilte, blies der Wind am Samstag kurz nach dem Abheben des Mannes nicht mehr stark genug. Der Pilot stieg nicht mehr weiter in die Luft und verhedderte sich mit seinem Schirm in den Ästen eines Baumes. Er verständigte nach seiner Bruchlandung eigenständig die Polizei und wartete auf einem Ast sitzend, bis die Feuerwehr ihn vom Baum holte. Der Mann blieb unverletzt.

Ein Gleitschirmpilot ist beim Start seines Fliegers im Landkreis Bernkastel-Wittlich in einer Baumkrone hängengeblieben - und musste geduldig auf seine Rettung warten. Wie die Polizei mitteilte, blies der Wind am Samstag kurz nach dem Abheben des Mannes nicht mehr stark genug. Der Pilot stieg nicht mehr weiter in die Luft und verhedderte sich mit seinem Schirm in den Ästen eines Baumes. Er verständigte nach seiner Bruchlandung eigenständig die Polizei und wartete auf einem Ast sitzend, bis die Feuerwehr ihn vom Baum holte. Der Mann blieb unverletzt.