Unbekannter greift Mann mit Messer an: Täter flüchtig

Ein Unbekannter hat am Freitagabend einen Mann in Traben-Trarbach (Landkreis Bernkastel-Wittlich) mit einem Messer angegriffen. Das Opfer wurde mit einer Bauchverletzung ambulant behandelt, wie die Polizei mitteilte. Zu dem Verletzten sowie dem mutmaßlichen Täter konnte die Polizei zunächst keine genaueren Angaben machen. Auch in welcher Beziehung die beiden zueinander standen und wie es zu dem Vorfall kam, war unklar. Der Angreifer sei nach der Tat geflohen.

