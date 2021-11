Bernreiter bittet Bürger um freiwilligen Kontaktverzicht

Der Präsident des Bayerischen Landkreistages, Christian Bernreiter (CSU), bittet die Bürger in Bayern angesichts der dramatischen Corona-Lage, Kontakte möglichst zu vermeiden. Der Appell richtet sich auch an Veranstalter: «Jeder soll sich in der aktuell sehr ernsten Situation gut überlegen, ob er eine Veranstaltung oder einen Weihnachtsmarkt abhält», sagte er am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

Der Präsident des Bayerischen Landkreistages, Christian Bernreiter (CSU), bittet die Bürger in Bayern angesichts der dramatischen Corona-Lage, Kontakte möglichst zu vermeiden. Der Appell richtet sich auch an Veranstalter: «Jeder soll sich in der aktuell sehr ernsten Situation gut überlegen, ob er eine Veranstaltung oder einen Weihnachtsmarkt abhält», sagte er am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte am Sonntag mit Blick auf die Weihnachtsmärkte als Mindestanforderung eine Maskenpflicht genannt sowie räumlich getrennte «Gastro-Inseln», in denen die 2G-Regel (geimpft oder genesen) gelten müsse, «damit dann der Zugang insbesondere zu den großen Glühwein-Bereichen sauber strukturiert werden kann». Söder betonte, dass das Land keine Veranstaltungen absagen könne, es aber eine einheitliche Regelung in Deutschland brauche.

Die bayernweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg zu Wochenbeginn auf 525,7. Bundesweit lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche bei 303 - ein Höchstwert seit Pandemie-Beginn.