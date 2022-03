Bessere Gefahrenkommunikation: Neue Hochwasserportalfunktion

Die Länder wollen nach der Hochwasserkatastrophe im Sommer 2021 besser vor Hochwasserrisiken warnen und die Kommunikation über die Gefahren verbessern. Dazu wurden in einem länderübergreifenden Hochwasserportal (LHP) regionale Karten integriert, mit welchen erkennbar sein soll, in welchen Regionen beziehungsweise Flussabschnitten eine akute Gefahr besteht. Das teilte die zuständige Senatsverwaltung in Berlin am Donnerstag mit.

Die Länder wollen nach der Hochwasserkatastrophe im Sommer 2021 besser vor Hochwasserrisiken warnen und die Kommunikation über die Gefahren verbessern. Dazu wurden in einem länderübergreifenden Hochwasserportal (LHP) regionale Karten integriert, mit welchen erkennbar sein soll, in welchen Regionen beziehungsweise Flussabschnitten eine akute Gefahr besteht. Das teilte die zuständige Senatsverwaltung in Berlin am Donnerstag mit.

Noch in diesem Jahr solle die neue Funktion auch in die Warnapps integriert werden, hieß es. Die Hochwasserkatastrophe vom Juli 2021 habe verdeutlicht, in welch kurzer Zeit extremer Niederschlag zu zerstörerischem Hochwasser führen könne - und wie wichtig eine schnelle Gefahrenkommunikation sei, so die Behörde.

Unwetter mit ungewöhnlich starken Regenfällen hatten Mitte Juli 2021 vor allem in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen eine Hochwasserkatastrophe ausgelöst. Ganze Landstriche wurden von den Wassermassen verwüstet. Fast 200 Menschen starben.